Spektakuläres Naturschauspiel auf Hawaii Auf Hawaii ist derzeit ein spektakuläres Naturschauspiel zu beobachten. Dort ergießt sich seit Anfang des Jahres Lava aus dem Vulkan Kilauea ins Meer. Das Spektakel zieht viele Touristen an, ist aber nicht ganz ungefährlich. Denn beim Sturz ins Meer kühlt das 2000 Grad heiße Gestein schlagartig ab und explodiert. Vulkanische Glassplitter spritzen in alle Richtungen, außerdem werden heiße Schwefeldämpfe freigesetzt. Die Vulkane auf der Inselgruppe sind die größten der Erde. Der Mauna Kea übertrifft von der Höhe her absolut gesehen sogar den Mount Everest. Von seiner Basis unter dem Meeresspiel bis zur Spitze misst er über 9000 Meter.