Gericht kassiert drei Viertel von Jan Böhmermanns Schmähgedicht

Simone Käfer, Vorsitzende Richterin am Landgericht, sorgte bei der Urteilsverkündung unfreiwillig für einen komischen Moment. Mit tonloser Stimme, ganz im Stil einer amtlichen Bekanntmachung, verlas sie am Freitagmorgen jene an Derbheit kaum zu übertreffenden Passagen der sogenannten Schmähkritik...