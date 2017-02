Richter zu Gina-Lisa Lohfink: „Bärendienst“ für Vergewaltigungsopfer

Den wohl wichtigsten Satz in dem seit fast zwei Jahren andauernden und von teils absurden Showeinlagen begleiteten Rechtsstreit um das Model Gina-Lisa Lohfink hat am Freitag Ralf Fischer, Vorsitzender Richter am Berliner Kammergericht, geäußert. „Sie, Frau Lohfink haben allen Frauen, die wirklich...