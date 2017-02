Niederländisches Königspaar besichtigt Bauhaus

Oranienbaum Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima ist zum Abschluss seines Deutschland-Besuches in Dessau-Roßlau und in der Kleinstadt Oranienbaum in Sachsen-Anhalt begeistert empfangen worden. Zunächst besichtigten die beiden das Bauhaus. Zusammen mit den Meisterhäusern gehört das Bauhaus zum Unesco-Weltkulturerbe. Im Anschluss besichtigte das Paar Schloss Oranienbaum. Es war einst für eine niederländische Prinzessin erbaut worden. Das denkmalgeschützte Barockensemble wird seit Jahren saniert.

