Hunderte Wale gestrandet An der Küste von Neuseeland sind am Donnerstag hunderte Grindwale gestrandet. Nach einem Medienbericht kamen dutzende Menschen an die abgelegene Bucht und versuchten die Tiere zurück ins tiefe Wasser zu befördern. O-TON FREIWILLIGER: "Es ist toll, hier sind Leute aus der ganzen Welt, jeder der davon mitbekommen hatte ist einfach hergekommen. Wir haben drei Anhalter aufgesammelt, sie sagten sie wollten hergekommen und einfach helfen." Die Freiwilligen versuchen nun so viele Grindwale wie möglich am Leben zu halten. Hunderte Tiere seien aber bereits verendet sagten Biologen. In der Bucht auf der Südinsel stranden immer wieder Tiere, da das Wasser hier sehr flach ist.