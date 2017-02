Landgericht entscheidet über Erdogans Klage gegen Böhmermann

Hamburg Das Hamburger Landgericht will heute über den künftigen Umgang mit Jan Böhmermanns Gedicht "Schmähkritik" entscheiden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. Der TV-Satiriker hatte es am 31. März 2016 in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen und darin das türkische Staatsoberhaupt unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Nach einer einstweiligen Verfügung des Gerichts durfte der Moderator den größeren Teil seines Beitrags nicht wiederholen.

