Mit dieser Skizze klärten zwei Jungen einen Unfall auf

Kleine Detektive haben der Polizei in Nordrhein-Westfalen geholfen, eine Unfallflucht aufzuklären. Die acht und neun Jahre alten Zeugen fertigten dazu eine detailgetreue Skizze des Unfallgeschehens in ihrer Heimatstadt Oer-Erkenschwick an, teilte die Kreispolizeibehörde Recklinghausen am Donnerstag...