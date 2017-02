Mit über 167 Stundenkilometern auf dem Mountain Bike Es war eine tollkühne Fahrt, auf die sich der Österreicher Max Stockl kürzlich in der chilenischen Atacama-Wüste gemacht hat. Sein Ziel: Einen neuer Geschwindigkeitsrekord mit einem gewöhnlichen Mountain Bike. Und zwar auf einer Schotterpiste. Berg und Schotter waren da, eine spezielle Schutzkleidung auch. Acht Versuche waren notwendig, bis es endlich soweit war. Die Geschwindigkeitsmessung für den 42-jährigen ergab mehr als 167 Stundenkilometer "Es ist wirklich schwer, eine neue Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Man kommt leicht auf 100 oder 120 Stundenkilometer, aber dann wird es schwierig. 160 Stundenkilometer zu erreichen, ist schon eine große Anstrengung. Aber wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, muss man alles reinstecken." Stockl hält auch den Geschwindigkeitsrekord auf Schnee. Der liegt sogar bei über 210 Stundenkilometern. Bis er so schnell mit dem Rad fahren konnte, musste er sich jahrelang vorbereiten. Seinen Rekordversuch überstand er unverletzt. Das Ganze sei ein großer Spaß gewesen, sagte er danach.