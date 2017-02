Zwei islamistische Gefährder in Göttingen festgenommen Waffen, scharfe Munition, IS-Fahnen und eine Machete. Das fanden Polizisten am Donnerstag bei mehreren Razzien in Niedersachsen und Hessen vor. Zwei islamistische Gefährder seien dabei festgenommen worden, sagte Uwe Lührig, der Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen. "Bei den Gefährdern handelt es sich um einen 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen und einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Beide Personen leben mit ihren Familien in Göttingen. Sie gehören aber seit einem längeren Zeitraum der salafistischen Szene hier in Göttingen an." Möglicherweise stand ein Anschlag unmittelbar bevor. "In den letzten Tagen haben sich die Erkenntnisse der radikal-islamistische Szene hier in Göttingen insofern verdichtet, dass wir Vorbereitungshandlungen erkannt haben. Wir haben aufgrund der möglichen Anschlagspläne auf Basis der Absprachen mit dem Landeskriminalamt Niedersachen und dem Innenministerium uns entschlossen, ganz schnell gegen die besagten Gefährder und das engste Umfeld vorzugehen." Bei den Razzien waren 450 Polizisten im Einsatz. Insgesamt wurden zwölf Objekte im Stadtgebiet von Göttingen und ein weiteres in Nordhessen durchsucht.