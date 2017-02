Tommy Hilfiger stellt Kollektion mit Gigi Hadid vor Ein einfacher Laufsteg war dem Modedesigner Tommy Hilfiger nicht genug. Er erschuf einen ganzen Vergnügungspark in Venice Beach, in Los Angeles. Der Designer stellte am Mittwoch seine jüngste Kollaboration mit dem Topmodel Gigi Hadid vor. "Diese besondere Kollektion ist von Südkalifornien inspiriert. Gigi Hadid kommt von hier und hat diesen Stil. Sportlich, outdoor, cool, lässig." Das Gelände von Tommyland glich einem Musikfestival. Mehr als 3.000 Gäste besuchten den Park. Darunter viele einfach Kunden. Aber auch Journalisten, Einkäufer und Blogger. Auch Sängerin Lady Gaga gab sich die Ehre. Tommy Hilfigers Frühjahrs-Kollektion 2017 war voller kalifornische Vibes. Alles stand unter dem Motto "Summer of Love". Klassische Schnitte, typisch für das Label, trafen auf den lockeren, bunten Westküsten-Stil. Streifen setzten Akzente. Lange Kleider und Gigi Hadid machten den Beachlook perfekt. Die neue Kollektion konnte direkt vor Ort in einem Pop-up-Store geshoppt werden. Die aktuelle Strategie des Modehauses. "Die Verbraucher wollen eine sofortige Befriedigung. Sie wollen jetzt kaufen, jetzt tragen. Sie wollen was erleben. Wir wollen zugänglich, erschwinglich, aber sehr sehr relevant sein." Zum Final Walk tanzten die Models Motto getreu zu 2Pacs "California Love" über den Laufsteg.