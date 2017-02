Großbrand in philippinischem Armenviertel Es war einmal das Zuhause von 4.000 Menschen. Doch nach einem Großbrand steht in diesem Armutsviertel unweit der philippinischen Hauptstadt Manila kaum ein Stein mehr auf dem anderen. Die Bewohner, ohnehin die Ärmsten der Armen, haben alles verloren. Viele Menschen hoffen nun, dass ihnen die Regierung beim Wiederaufbau hilft. O-TON NIKI ONG, ANWOHNERIN: "Es ist eine Katastrophe für uns. Ich weiß nicht, wie ich morgen aufstehen soll. Ich weiß nicht, wie wir uns davon erholen sollen. Alles ist weg, wie sollen wir jetzt leben? Es ist sehr schwer für uns." Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen, sechs Stunden fraßen sich die Flammen durch die Siedlung. Todesopfer habe es aber keine gegeben, sagte ein Ermittler. In den Armenvierteln der um die Millionenstadt kommt es immer wieder zu verheerenden Bränden. Erst am Dienstag brannte eine andere Siedlung nieder, 15.000 Menschen sind deshalb nun obdachlos.