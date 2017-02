Explosion in chinesischer Chemiefabrik Wie durch ein Wunder wurde bei der Explosion in einer Chemiefabrik im Osten Chinas niemand verletzt. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen CCTV am Donnerstag. Nach Angaben des Senders seien ersten Untersuchungen zufolge auch keine gefährlichen Chemikalien freigesetzt worden. Die Explosion sei durch das Verbrennen von Heizöl ausgelöst worden. Das Feuer, das nach der Explosion in der Stadt Tongling ausbrach, sei unter Kontrolle gebracht. Unfälle in Industrieanlagen kommen in China relativ häufig vor. Die Regierung verspricht seit langem, die Sicherheit in solchen Einrichtungen zu verbessern.