Schafschermeisterschaft in Neuseeland Start frei für die Schafschermeisterschaft in Neuseeland. Seit Mittwoch messen sich hier Teilnehmer aus der ganzen Welt. Dabei können Sie aus sechs Disziplinen wählen, darunter das traditionelle Scheren mit Handscheren und modernes Scheren mit der Maschine. Gewonnen hat, wer das Schaf am schnellsten aus der Wolle befreit, ohne dass das Schaf verletzt wird. Die Sieger müssen sich durch mehrere Runden kämpfen und am Samstag im Finale gegeneinander antreten. Dass die Meisterschaft in Neuseeland stattfindet ist kein Zufall. Obwohl die Schafzucht an Bedeutung verloren hat, kommen auf jeden Einwohner immer noch etwa sechs Schafe.