Merkel trifft Richard Gere

Berlin Kanzlerin Angela Merkel trifft heute im Kanzleramt den Kino-Weltstar Richard Gere. Das Gespräch mit dem US-Schauspieler dreht sich nach Angaben der Regierung um den Einsatz des 67-jährigen für den Schutz der Tibeter in China. Gere ist Vorsitzender der "International Campaign for Tibet". Dieser 1988 gegründete Verein setzt sich für Demokratie, die Sicherung der Menschenrechte in Tibet sowie den Schutz von Kultur und Umwelt der zur Volksrepublik China gehörigen Bergregion ein.

