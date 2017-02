Humanoide Roboter geben sich die Ehre Auch Roboter können Gefühle haben. Könnte man zumindest glauben, wenn man die neue Ausstellung im Londoner Science Museum besucht. In der Ausstellung können die Besucher sich davon überzeugen, wie sich humanoide Roboter über die Jahre entwickelt haben. Und was sie alles können. Es handele sich um die bedeutendste Sammlung dieser Art, die jemals ausgestellt wurde, sagt Anna Darron, die die Ausstellung mitorganisiert hat. "Die Besucher können rund 100 beeindruckende humanoide Roboter und Maschinen aus der ganzen Welt sehen, zum ersten Mal vereint in einem Raum. Sie können mit 16 dieser Roboter in Interaktion treten. Mit dieser Ausstellung können wir die faszinierende Geschichte erzählen, wie der Mensch seit 500 Jahren versucht, sich selbst in einer Maschine neu zu erschaffen." Zu den Exponaten zählt auch ein 244 Jahre altes Modell eines silbernen Schwanes, der scheinbar nach Fischen im Wasser schnappt. Der Schwan begeisterte bereits vor vielen Jahren die Menschen, die ihn sahen. Auch Roboter aus bekannten Kinofilmen sind in der Ausstellung zu sehen. Bis zum 3. September stehen die Roboter noch Rede und Antwort.