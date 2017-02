Niederländisches Königspaar besucht Deutschland

Eisenach Royaler Besuch in Mitteldeutschland: Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima beginnt heute auf der Wartburg bei Eisenach einen mehrtägigen Deutschland-Besuch. Von Thüringen aus will das Paar bis Freitag auch nach Sachsen und Sachsen-Anhalt reisen. Auf dem dichtgefüllten Programm stehen 500 Jahre nach Beginn der Reformation originale Wirkungsstätten des Reformators Martin Luther sowie familiäre Bande der Familie nach Mitteldeutschland. In Weimar und Leipzig wird das Königspaar der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken.

