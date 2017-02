Der kleine Eisbär Fritz Berlins Mini-Eisbär hat einen Namen. Fritz heißt das knapp 3 Monate alte Bärenjunge. Die Jury hatte mehr als 10.000 Vorschläge zur Auswahl. Namen kamen nach Angaben des Berliner Tierparks nicht nur aus Deutschland. Sondern auch aus Südafrika, Japan und Neuseeland. In die engere Wahl schafften es Fritz, Kolja und Bolle. Nach einer intensiven Diskussion entschied sich die Jury am Dienstagabend für Fritz. Der Tierparkdirektor Andreas Knieriem zeigte sich mit der Wahl zufrieden. "Der Kleine heißt ab sofort Fritz, wir werden ihn jetzt so nennen. Und er wird es sicherlich auch gerne mit, wenn wir es verbinden mit ein bisschen Leckerchen, auch ganz schnell als seinen Namen empfinden. Fritz passt gut zu Berlin. Fritz ist tatsächlich der kurze, knackige Name, er ist ein eigenständiger Name. Und ich finde ihn ganz wunderbar. Er ist eben ein Charaktername, der eben zu einem Charakterbären denn auch gut passt." Fritz und seine Mutter Tonja sind zur zeit noch in der Wurfhöhle und für die Tierparkgäste nicht zu sehen. Die junge Familie verlässt erst im Frühjahr den Raum.