Alexander Badle: "Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 16 Beschuldigte" Hinweis: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu. O-TON ALEXANDER BADLE, SPRECHER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT: "In diesem Ermittlungskomplex haben heute in den frühen Morgenstunden Einsatzkräfte des hessischen Landeskriminalamtes insgesamt 44 Objekte hessenweit durchsucht, darunter Wohnungen, Geschäftsräume und zwei Moscheen. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag in Frankfurt am Main mit insgesamt 33 Objekten, die dort durchsucht worden sind. Der Gesamtverfahrenskomplex richtet sich gegen 16 Beschuldigte im Alter von 16 bis 46 Jahren. Der Hauptbeschuldigte in unserem Ermittlungskomplex ist ein 36-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, dem zu Last gelegt wird, im August 2015 als Unterstützer für die ausländische terroristische Vereinigung, die sich selbst Islamischer Staat nennt, betätigt zu haben. Der Verdächtige soll insbesondere als Schleuser und Anwerber für den IS in Deutschland tätig geworden sein. Diesem tunesischen Tatverdächtigen wird weiter zur Last gelegt, ein Unterstützernetzwerk hier in Deutschland aufgebaut zu haben. Ziel dieses Netzwerkes war es, einen Terroranschlag auf dem gebiet der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Nach unseren Erkenntnissen haben sich diese Planungen aber in einer sehr frühen Phase befunden. Es gab insbesondere noch kein konkretes Anschlagsziel."