Polizei-Razzia in der Islamistenszene (Mobile Ready) HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Frankfurt , Hessen Großaufgebot der Polizei am Mittwochmorgen in Hessen Ermittlungen gegen die radikale Islamistenszene Durchsucht wurden über 50 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen Eine Person wurde festgenommen