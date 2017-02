Bali: Deutsche gefesselt und tot in Flussbett gefunden

Auf der indonesischen Urlauberinsel Bali ist eine 55-jährige Deutsche einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die kaum bekleidete Leiche der Frau wurde bereits am vergangenen Donnerstagabend in einem Flussbett gefunden, an Armen und Beinen gefesselt. Die Polizei bestätigte am Mittwoch...