Waldbrände in Chile In Chile kämpfen toben weiter riesige Waldbrände. Mehrere Länder haben nun Feuerwehrleute entsandt, die bei der Brandbekämpfung helfen sollen. Dabei kommt seit Dienstag auch diese Boeing 747 aus den USA zum Einsatz. Bislang sind fast 5000 Quadratkilometer Wald- und Buschland den Flammen zum Opfer gefallen, über 1000 Häuser wurden vernichtet. Auch mehrere Menschen kamen im Feuer ums Leben. Mehrere Ortschaften mussten evakuiert werden. Die Löscharbeiten werden von hohen Temperaturen erschwert, starker Wind facht die Flammen immer wieder an. Die chilenische Regierung sagte, es handle sich um die verheerendsten Waldbrände in der Geschichte des Landes.