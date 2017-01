Dinner im Tauchbecken Kein Abendkleid oder Smoking - für diesen Restaurant-Besuch. Die Gäste brauchen dafür eine Taucherbrille und Sauerstoffflasche. Vor wenigen Wochen eröffnete dieses Unterwasser-Restaurant in der belgischen Hauptstadt Brüssel. In der "Perle", so der Name, speist man in 5 Metern Tiefe. Erste Besucher zeigten sich beeindruckt. "Es ist außergewöhnlich, unter Wasser zu sein. Wir beide sind wie ein Fischpärchen, wir lieben es, im Wasser zu sein. Es ist wirklich cool, dass es einzigartig ist. Ein Abendessen, an das wir uns unser ganzes Leben erinnern werden." Auf die Idee kam John Beernaerts, ein Tauch-Enthusiast. Das Schwimmbecken baute er bereits vor 12 Jahren - eines der tiefsten seiner Art weltweit. Er wollte darin die idealen Tauchbedingungen schaffen. Das vergangene Jahr widmete er dem neuen Restaurant. "Man fühlt sich ein bisschen wie ein Fötus in der Gebärmutter, wie in einem Kokon. Man kann sich unterhalten, diskutieren und austauschen - aber alles in einer gedämpften Atmosphäre, die sich so anfühlt, wie zu Beginn unseres Lebens." Das Wasser rund um die Kapsel hat angenehme 33 Grad. Im Inneren ist es trocken. Eine Sauerstoffflasche braucht man beim Essen nicht. Die Kapsel wird von außen versorgt. Die Speisen kommen wasserdicht verpackt. Kosten: 99 Euro pro Person. Zum Menü gehört auch eine Flasche Champagner.