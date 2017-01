Glatteis – Menschen laufen auf Bayerns Straßen Schlittschuh

Videos von Schlittschuhläufern machen derzeit ihre Runden im Netz. Das Besondere: Die Pirouetten werden nicht im Eisstadion gedreht, sondern in der Regensburger Innenstadt.Dort herrscht Ausnahmezustand. Anhaltende Regenfälle haben die Straßen in der bayerischen Stadt in eine spiegelglatte Eisbahn...