Jugendliche in Arnstein starben an Kohlenmonoxidvergiftung

Die sechs in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein tot aufgefundenen Teenager sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium in Würzburg mit, nachdem das Obduktionsergebnis vorlag. Die jungen Leute im Alter von 18 und 19 Jahren hatten am Samstagabend eine...