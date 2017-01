Peru kämpft weiter gegen Überschwemmungen Überschwemmungen und Schlammlawinen durch anhaltende, heftige Regenfälle haben Teile Perus weiterhin fest im Griff. Im Süden des Landes trat der Andamayo über seine Ufer. Mehrere Anwohner waren in ihren Behausungen gefangen. In Arequipa kam ein Mann ums Leben, als er versuchte, seine Frau und seine Tochter zu retten. Die beiden überlebten. Auch die Hauptstadt Lima war von Überschwemmungen betroffen. Jeden Tag käme es in dieser Schlucht zu Schlammlawinen, sagt diese Frau. Ein permanenter Notfall. Meteorologen sehen auch in den nächsten Tagen keine Ende der Regenfälle.