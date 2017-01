Münchner Studenten Schnellste im Hyperloop-Tunnel In einer Röhre wie dieser könnten bald Passagiere mit Schallgeschwindigkeit von Ort zu Ort schießen. Mit Reisegeschwindigkeiten von über 1200 Stundenkilometern soll "Hyperloop" den Personenverkehr revolutionieren. Die Technologie dafür ist im Grunde genommen vorhanden: Magnetschwebetechnik soll die Transportkapseln durch Röhren mit reduziertem Luftdruck bewegen. Nur umgesetzt werden muss das Konzept noch. Studenten der TU München hatten bei einem Wettbewerb nun die "Kohlefasernase" vorn: Sie bauten den schnellsten Prototypen für einen Testlauf in Kalifornien. US-Geschäftmann Elon Musk, bekannt für sein Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Elektroautos von Tesla, hatte den Wettstreit ausgerufen. Josef Fleischmann ist Mitglied des 35-köpfigen Entwicklerteams aus München. JOSEF FLEISCHMANN, MEMBER OF THE WARR TEAM FROM MUNICH, GERMANY "Unser Design ist einzigartig vor allem durch den Kompressor, den wir haben, aus einem alen Flugzeug rausgekauft. Den haben wir modifiziert, eingebaut. Und er ist dafür da, den Widerstand durch die Restluft zu reduzieren und uns schneller zu machen." Die angepeilten 93 Km/h hat die Kapsel aus München am Wochenende erreicht. Alle Systeme hätten funktioniert, so die Erbauer. Es handelt sich um ein maßstabsgetreues Modell, im späteren Einsatz soll die Kapsel größer werden. Den zweiten Platz sicherte sich eine Team aus den Niederlanden. Anders als die meisten Konkurrenten trat ihr Prototyp komplett mit Sitzen und Dummy-Passagieren an. Viele Unternehmen forschen derzeit auch kommerziell an Transportkapseln für das Hyperloop-System. O-TON SPACEX CEO ELON MUSK "Wir wollen hiermit zur Entwicklung innovativer Transporttechnologien ermuntern und die Leute für neue Arten der Beförderung begeistern. Sachen die sich wirklich von dem unterscheiden, was man heute sieht." Im Sommer soll eine zweiter Wettbewerb ausgetragen werden. Dabei soll es dann ausschließlich um die Höchstgeschwindigkeit gehen.