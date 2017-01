Russen entsenden Löschflugzeug nach Chile Seit Tagen herrscht in Chile aufgrund von Waldbränden in der Mitte und im Süden des Landes der Ausnahmezustand. Nach Angaben der Regierung handelt es sich dabei um die schlimmsten Feuer in der jüngeren Geschichte des Landes. Begünstigt wurden die Brandherde durch extreme Trockenheit, hohe Temperaturen und starke Winde. Mehrere Personen vor allem Feuerwehrleute und Polizisten sind bei ihrem Dienst bereits ums Leben gekommen. Einige der Anwohner von Portezuelo, südlich von Santiago de Chile sind verzweifelt: "Es ist schwer das Feuer zu kontrollieren, denn der Zugang ist sehr schwierig hier." "Schrecklich, es ist so schrecklich. Es ist schockierend und angsteinflößend, zu sehen, wie das Feuer sich unseren Häusern nähert." Über Zehntausend Feuerwehrleute sind im Einsatz und auch internationale Hilfe ist vor Ort. Am Montag ist eine russische Ilyushin II-76 Maschine dazugekommen, um bei der Brandlöschung zu helfen. Chiles Außenminister Heraldo Muñoz am Flughafen von Santiago: "Sie sind mehr als 32 Stunden gereist, um in unser Land zu kommen. Der Kommandant des Flugzeugs ist voll überzeugt, dass jetzt eine Wende kommt. Und wir wissen, dass dies eine große Hilfe sein wird, um die Brände zu löschen." Der Vorgesetzte der russischen Crew Alexander Markov am Montag in Santiago: "Wir hoffen, dass wir durch unsere Zusammenarbeit hier mit den Chilenen und den Helfern aus den anderen Ländern, dazu beitragen können, die Feuer so bald wie möglich in den Griff zu bekommen." Die Brandursache für die über 120 Brandherde sind bisher noch nicht geklärt. Die Behörden vermuten jedoch unter anderem Brandstiftung.