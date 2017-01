„Horror-Haus“ in Höxter: Nachbar sah, wie Frauen abbauten

Im Prozess um die tödlichen Misshandlungen in einem Haus in Höxter-Bosseborn hat zum ersten Mal ein Zeuge ausgesagt. Vor dem Landgericht Paderborn schilderte ein 50-jähriger Nachbar am Dienstag seinen ersten Kontakt mit den beiden Angeklagten. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei nach deren Einzug...