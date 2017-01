Kurioses Maskenfest in Bulgarien Eine kuriose bulgarische Tradition konnte am Wochenende in der westbulgarischen Stadt Pernik, die rund 30 Kilometer von Sofia entfernt ist, beobachtet werden. Dabei handelt es sich um ein Maskenfest, zu dem Tausende Besucher und Schaulustige kamen. Die Veranstaltung findet immer Ende Januar statt und trägt den Namen "Surva". Hier die Stimme von einigem der Teilnehmer: "Das ist eine Tradition, die wir lieben. Und wir kommen schon seit vielen Jahren hierher. Das Kamel ist müde wegen der langen Reise. Aber wir werden es retten, und es wird ihm wieder gut gehen. Die Tradition muss am Leben erhalten bleiben." In Kombination zu dem Umzug gibt es auch kulinarische Besonderheiten und örtliche Delikatessen. Eine der Zuschauerinnen ist begeistert: "Es ist so interessant und man spürt den Geist der echten Bulgaren. Von diesen Traditionen ist leider in unserem normalen Leben in den großen Städten wenig übrig geblieben. Und daher ist es sehr erfrischend, das hier zu sehen." Diese Form des Maskenfests ist in diesem Jahr offiziell zum 26. Mal zelebriert worden. Mit den Verkleidungen wollen die Teilnehmer auch im neuen Jahr das Böse vertreiben und natürlich gemeinsamen etwas Spaß haben.