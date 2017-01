Kurioses Winterschwimmen in Norditalien Auf den ersten Blick könnte man denken, hier schickt der Sommer seine ersten Vorboten voraus. Aber schaut man genauer hin, dann kann man den Schnee erkennen. Kein Wunder, denn diese Aufnahmen wurden am 29. Januar gefilmt. In Norditalien am Lago di Ledro. Die Wassertemperatur lag entsprechend knapp über dem Gefrierpunkt. Jeder Sprung ins wahrlich kühle Nass damit eine echte Mutprobe. Anlass war eine reine Spaßaktion, die seit sieben Jahren wiederholt wird und als Jux unter Freunden seinen Anfang fand. Doch mittlerweile steigt die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr. Und so waren am Sonntag bei diesem wortwörtlich echt "coolen Event" rund 80 Personen mit dabei.