25-Jähriger brachte Mitbewohnerin um – weil sie religiös war

Der junge Mann geht so, wie er gekommen ist: in Handschellen, an seiner Seite zwei Bewacher. Im Hof des Freiburger Landgerichts wartet ein vergitterter Kleinbus der Justiz. Der 25-Jährige wird mit ihm zurückgebracht ins Gefängniskrankenhaus Hohenasperg bei Ludwigsburg. Das Gericht hat ihn am Montag...