Sechs Tote in kanadischer Moschee In einer Moschee in der kanadischen Stadt Quebec sind am Sonntag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Laut Augenzeugen haben während des Abendgebets Bewaffnete Schüsse abgefeuert. Zu dem Zeitpunkt hielten sich etwa 40 Menschen in dem Gebäude auf. Besucher und Anwohner zeigten sich nach der Tat entrüstet. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so was hier passiert. Ich dachte, hier gehen die Menschen respektvoll miteinander um. Es ist schrecklich." "Ich habe hier nie Hass oder Feindschaft gegen sie erlebt. Ich bin wirklich schockiert." Ministerpräsident Justin Trudeau sprach am Montagmorgen von einem "terroristischen Anschlag gegen Moslems". Er bezeichnete die Tat bei Twitter als feigen Angriff. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Die Polizei nahm zunächst zwei Personen fest.