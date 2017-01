Arnstein: Obduktion soll Todesursache nach Leichenfund in Gartenlaube klären

Nach dem Fund von sechs Toten in einer Gartenlaube in Bayern am Sonntag könnten bereits am Montag erste Erkenntnisse zur Todesursache bekannt werden. Eine Obduktion soll Aufschluss über den Vorfall geben. Erste Ergebnisse könnten ab Montag erfolgen.Bis dahin arbeiten die Ermittlungsbehörden weiter...