Tote bei Schüssen in Moschee in Quebec Bei Schüssen in einer Moschee in der kanadischen Stadt Quebec sind offenbar mehrere Menschen getötet worden. Der Moschee-Präsident sprach von mindestens fünf Toten. Bewaffnete hätten die Schüsse am Sonntag während des Abendgebets abgefeuert. Ein Polizeisprecher erklärte, die Lage sei unter Kontrolle, zwei Personen seien festgenommen worden. Es hätten sich etwa 40 Menschen in dem Islamischen Kultur-Zentrum aufgehalten. Ministerpräsident Justin Trudeau bezeichnete die Tat im Kurznachrichtendienst Twitter als feigen Angriff. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. In Kanada wächst die Zahl muslimischer Einwanderer insbesondere aus den Ländern Nordafrikas. Dies führt immer wieder zu Konflikten. In Quebec kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu islamfeindlichen Vorfällen.