Soldaten oben ohne im Schnee Über 300 US-Marines nahmen kürzlich an der Übung in Peongchang, wo die Olympischen Winterspiele 2018 stattfinden sollen, teil. Der Ort liegt etwa 180 Kilometer östlich von Seoul. Zu den Hintergründen den Übung äußerte sich US Captain Marcus Carlström: "Das US-Marine Corps und das Marine Corps Südkoreas haben sich auf allen möglichen Ebenen zusammengetan, um die Kameradschaft und die Freundschaft der beiden Armeen zu verbessern. Und auch um unsere Kompetenz im Fall eines Krieges zu erhöhen. Das ist es, was wir in den vergangen Wochen gemacht haben. So dass jeder Marine, egal ob US-Amerikaner oder Südkoreaner miteinander vertraut ist. Denn das ist wichtig, für den Fall, dass wir gemeinsam in den Krieg ziehen müssen." Das Training begann am 15. Januar und wird noch bis zum 3. Februar fortgesetzt. Etwa 28.500 US-Soldaten sind in Südkorea stationiert.