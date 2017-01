Völlige Verwüstung durch Waldbrände in Chile Die Schäden durch die anhaltenden Waldbrände in Chile sind enorm. Bisland sind mindestens elf Personen im Zentrum und im Süden des Landes ums Leben gekommen. In den vergangenen Tagen hat sich die Fläche des von den Flammen betroffenen Wald- und Agrarlands nach Angaben der nationalen Forstschutzbehörde auf fast 4000 Quadratkilometer verdoppelt - vier Mal die Fläche von Berlin. Silvana Garcia und ihre Familie überlebten in der kleinen Stadt Hualqui in der Region Bio Bio wie durch ein Wunder: "Ich dachte, wir würden verbrennen, aber ich sagte mir, dass dieses Loch uns retten wird, denn da kommt das Wasser rein, und die Platten decken uns vor dem Feuer ab, so dass wir überleben können." Auch Garcias Tochter beschreibt, was sie durchmachen mussten: "Die Flammen sind über uns hinweggefegt und haben alles verbrannt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war auf dem Boden. Ich sah mein Haus verbrennen." Nach Angaben der Behörden sind durch die Flammen schon über 1000 Häuser zerstört worden. Tausende Rettungskräfte inklusive internationaler Hilfe sind im Einsatz. Die Löscharbeiten werden durch hohe Temperaturen, Trockenheit und starke Winde erschwert.