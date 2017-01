Dramatische Seenotrettung im Mittelmeer Die italienische Küstenwache hat diese dramatischen Bilder veröffentlicht, die eine Seenotrettung vom Freitag im Mittelmeer zeigen. Einer der Helfer spricht dabei beruhigend auf eine völlig verzweifelte Frau ein. Er nimmt sie an sich und sagt, dass sie nun in Sicherheit sei und dass sie gemeinsam auf dem großen Boot nach Italien fahren werden. Etwa 1000 Menschen konnten bei der Aktion am Freitag gerettete werden. Auf den Bildern kann man sehen, wie eins der Boote bereits begann, mit Wasser vollzulaufen. Zu den Herkunftsländern der Flüchtlinge gab die Küstenwache keine Angaben. Im vergangen Jahr kamen rund 180.000 Migranten über diesen Weg nach Italien - dabei handelte es sich hauptsächlich um Menschen aus Afrika.