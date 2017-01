Mehrheit zeigt dem Winterblues die kalte Schulter

Köln Schlechte Laune in der dunklen Jahreszeit? Von wegen! Einer repräsentativen Umfrage zufolge lässt sich die Mehrheit der Bundesbürger die Stimmung im Winter nicht vermiesen.

Auf die Frage, ob sie am Winterblues leiden, antworteten dem Meinungsforschungsinstitut YouGov lediglich 37 Prozent der Teilnehmer mit "ja" oder "eher ja". 58 Prozent sagten "nein" oder "eher nein". Die übrigen Befragten machten keine Angaben oder antworteten mit "weiß nicht".

Als Beispiele für den Winterblues nannte YouGov winterbedingte schlechte Laune, Müdigkeit und eine leichte Depression. Wer dafür anfällig ist, muss noch etwas durchhalten, obwohl die Tage wieder länger werden: Der kalendarische Winter endet am 20. März. In einigen Bundesländern sind erst einmal Winterferien, in Berlin und Brandenburg etwa in der ganzen neuen Woche.