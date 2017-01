Yolocaust-Internet-Aktion durch israelischen Satiriker Der Umgang mit dem Thema Holocaust ist nicht einfach. In Berlin gibt es unweit des Brandenburger Tors das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ein sehr eigenwilliger Ort, der frei zugänglich ist und ungewöhnliche Perspektiven bietet. Daher kann man immer wieder Besucher dabei beobachten, wie sie die Location nicht unbedingt nur für andächtiges Innehalten nutzen. Darauf wollte der israelische Satiriker und Autor, Shahak Shapira, der in Berlin lebt, mit seiner Internet-Aktion aufmerksam machen. Er zeigte auf einer Internetseite zum einen das lustige Selfie und parallel dazu historisch deprimierende Bilder aus Konzentrationslagern. "Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was mich stören soll und was nicht. Ich glaub, darum ging es in diesem Projekt, Menschen dazu zu bringen, dass sie sich mal überlegen, was ist da unpassend und was nicht. Man darf nicht alles dort machen. Man darf vieles machen. Aber nicht alles ist angebracht. Und ich wollte Leuten so einen kleinen Denkanstoß geben, dass sie sich überlegen, bevor sie da irgendwie lustige Fotos machen, so beim Yoga oder beim BBQ. Passt das in ein Mahnmal für sechs Millionen Menschen? Vielleicht kein Yoga machen diesmal?" Die Aktion nannte er "Yolocaust". Ein Wortspiel. Denn Yolo - kommt von der umgangssprachlichen Abkürzung für "You only live once" - also: du lebst nur einmal. Das Akronym YOLO wird unter Jugendlichen gebraucht und soll dazu auffordern, einfach Spaß zu haben. Der Architekt des Holocaust Mahnmals in Berlin Peter Eisenmann erklärt seine Sicht auf die aktuelle Situation an dem von ihm kreierten Monument: "Es handelt sich nicht um das Lager selbst. Es ist kein heiliger Ort. Es ist ein Ort des Gedenkens. Und man kann auf viele Arten gedenken. Oder es auch seinlassen. Ich denke, darum geht es in einer Demokratie. Daher gefällt es mir, wie der Ort Teil der Stadt geworden ist. In den vergangen 10 Jahren sind über 10 Millionen Besucher gekommen. Das ist eine unglaubliche Anzahl an Personen." Die Bilder auf der Internetseite Yolocaust gab es nur zeitlich begrenzt und sind nun nicht mehr zu sehen. Aber immerhin haben sich nach Angaben des Satirikers Shahak Shapira alle zwölf dargestellten Selfie-Fotografen bei ihm gemeldet und sich entschuldigt, weil sie begriffen hatten, dass ihre Selfies in dem Kontext nicht ganz so lässig waren, wie sie erst gedacht hatten.