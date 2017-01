Verkehrsgerichtstag endet mit Empfehlungen an Gesetzgeber

Goslar (dpa) – Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht heute in Goslar der 55. Deutsche Verkehrsgerichtstag zu Ende. Verkehrsexperten aus Ministerien, Behörden, Gerichten, Verbänden und Autoclubs haben in dieser Woche unter anderem über die Sicherheit von Radfahrern und den Ausbau der Infrastruktur für den zunehmenden Radverkehr beraten.

Weitere Schwerpunkte waren die Fragen, ob Privatunternehmen den Verkehr überwachen sollen und ob der Führerscheinentzug künftig auch eine Strafe für Delikte sein soll, die nichts mit dem Straßenverkehr zu tun haben. Andere Arbeitskreise haben sich mit Gesundheitsprüfungen für ältere Autofahrer, den Konsequenzen aus dem Abgasskandal und härteren Strafen für die Nutzung von Smartphones während der Fahrt befasst.