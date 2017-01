Tausende sehen Absturz eines Kleinflugzeuges am Nationalfeiertag Vor den Augen Tausender Zuschauer in der westaustralischen Millionenmetropole Perth stürzte dieses Kleinflugzeug am Donnerstag in einen Fluss. Die Maschine hatte an den Feiern zum Australia Day, dem Nationalfeiertag teilgenommen. Nach Angaben von Augenzeugen war das Flugzeug in relativ niedriger Höhe über den Swan River geflogen, als es plötzlich absackte und ins Wasser stürzte. Die Rettungskräfte waren zwar schnell vor Ort, die beiden Insassen konnten aber nur noch tot aus dem Fluss gezogen werden. Ein geplantes Feuerwerk wurde abgesagt.