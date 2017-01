Waldbrände in Chile wüten weiter Der Kampf der Feuerwehrleute gegen die Waldbrände in Chile geht weiter. Allerdings ist nicht abzusehen, wann er zu Ende sein wird. Mitte der Woche wurden mehr als 80 unterschiedliche Feuer gezählt, mehr als 190.000 Hektar Land sollen betroffen sein. Allein in der Nacht zum Mittwoch brannten mehr als 1500 Häuser nieder, die chilenische Regierung sprach von den schlimmsten Waldbränden der jüngsten Vergangenheit. Mindestens sieben Menschen kamen bisher in den Flammen um. Es gab zahlreiche Verletzte. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten sind extrem gefährlich. Unter den Toten sind auch zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann. Die große Hitze und die Trockenheit sorgen dafür, dass sich die Brände schnell ausbreiten können. Helfer aus Frankreich, den Vereinigten Staaten, Peru und Mexiko sind vor Ort, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Doch die Wettervorhersagen versprechen nichts Gutes: es soll trocken und heiß bleiben. Nach Angaben der Regierung wurden einige Feuer mutwillig entzündet. In diesem Zusammenhang gab es mehrere Festnahmen.