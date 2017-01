Elton John macht beim „Der Teufel trägt Prada“-Musical mit

Pop-Star Elton John (69) ist bei der geplanten Musical-Version von „Der Teufel trägt Prada“ („The Devil Wears Prada“) am New Yorker Broadway an Bord. Er sei ein „großer Fan“ des Buches, des Films und der Modewelt, hieß es in einer Mitteilung des britischen Sängers und Komponisten am Donnerstag, wie...