Proteste gegen Kroko-Leder in Paris Haut zeigen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Donnerstag in Paris. Im Rahmen einer Kampagne der Tierschutzorganisation Peta posierte auf der Avenue des Champs-Elysees ein Model nur mit Unterwäsche bekleidet vor der Boutique von Louis Vuitton. Peta wirft dem Modehaus vor, Häute von misshandelten Reptilien für ihre Lederwaren wie Taschen einzusetzen. Peta-Tierschützerin Isabelle Goetz. "Wir sind heute hier, um Louis Vuitton aufzurufen, diese Grausamkeiten zu beenden und vegane Materialien zu benutzen, für die keine Tiere leiden müssen. Exotische Häute braucht man nicht. Die Botschaft ist heute, die Haut ist für den Körper und nicht für die Taschen." Die Nutzung exotischer Tierhäute für Luxuslederwaren ist den Tierschützern schon lange ein Dorn im Auge. Kürzlichen veröffentlichen sie ein Video, das das Schicksal von Krokodilen auf einer Farm in Vietnam zeigen soll. Nach Angaben der Tierschützer werden die Krokodile in Betongruben gehalten bis sie 15 Monate alt sind und ihnen die Haut abgezogen werden kann. Teilweise würden die Tiere dabei noch leben. Louis Vuitton weist die Vorwürfe zurück.