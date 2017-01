Sechs Jahre Haft für IS-Sympathisantin Safia S. wegen Messerattacke Sechs Jahre Jugendhaft für Safia S. Das Oberlandesgericht in Celle verhängte die Strafe am Donnerstag wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Der Prozess fand wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gerichtssprecherin Jessica Laß. "Der Senat hat es als erwiesen angesehen, dass die Angeklagte bei ihrer Tat im Hauptbahnhof Hannover den Bundespolizisten nicht nur verletzen, sondern auch töten wollte, und dabei den IS unterstützen wollte." Die heute 16-jährige Safia S. hatte im Februar 2016 bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten mit einem Küchenmesser niedergestochen. Der am Hals getroffene Polizist überlebte schwer verletzt. Die Schülerin hatte die Attacke eingeräumt und sich in einem Brief aus der Untersuchungshaft bei dem Polizisten entschuldigt. Das Urteil nahm sie nach Angaben ihres Verteidigers Mutlu Günal mit Fassung zur Kenntnis. "Es ist nach Ansicht der Verteidigung eindeutig zu hoch, aber man muss es jetzt erst mal so hinnehmen und ich werde Revision einlegen und das wird dann zum Bundesgerichtshof gehen, und dann gucken wir was am Ende dabei rauskommt." Der Mitangeklagte Mohamad Hasan K. wurde als Mitwisser zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 19-Jährige wusste, dass Safia S. die Tat plante und den IS unterstützen wollte. Er habe ihre Planungen auch ernst genommen, die geplante Tat aber nicht angezeigt. Ein entscheidendes Urteil für den Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft, Simon Henrichs. "Soweit ich es überblicke, hat hier erstmals ein Staatschutzsenat diesen Straftatbestand festgestellt. Es ist ein deutliches Signal, auch an die Mitwisserszene, dass sie nicht vor Strafverfolgung in Deutschland geschützt ist." Der Anwalt des angegriffenen Polizisten, der als Nebenkläger auftrat, bezeichnete das Urteil als gerecht.