ESC-Vorentscheid: Die Kandidaten

Diese fünf Kandidaten haben es in den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) geschafft – und rund 2000 andere Bewerber hinter sich gelassen. Sie werden am 9. Februar in einer Live-Show in der ARD gegeneinander antreten. Der Künstler mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim ESC in Kiew vertreten.

Foto: NDR