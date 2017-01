In 40 Tagen um die Welt Nach 40 Tagen, 23 Stunden, 30 Minuten und 30 Sekunden war es so weit. Der französische Segler Francis Joyon überquerte mit seinem Hightech-Trimaran die virtuelle Ziellinie vor dem französischen Brest. Damit hatten der Franzose und seine Crew die Welt umsegelt. In neuer Rekordzeit. Joyon unterbot die bisherige Bestzeit um fast fünf Tage. Seine Route führte das mehr als 30 Meter lange Boot unter anderem am Kap der Guten Hoffnung und am Kap Hoorn vorbei. Dabei mussten die Extremsegler mit orkanartigen Stürmen und meterhohen Wellen kämpfen. Umso größer war die Freude, als der neue Rekord endlich geschafft war. Bereits im vergangenen Monat hatte ein Franzose mit einem Rekord für Aufsehen gesorgt. Thomas Coville hatte als erster Solosegler in weniger als 50 Tagen die Welt umsegelt.