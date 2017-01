Bergungsarbeiten nach Lawinenunglück in Italien beendet Rund eine Woche hatten die Rettungskräfte in Italien gegraben, gesucht und gehofft. Nun ist ihr Einsatz zu Ende gegangen. Nach dem schweren Lawinenunglück in den Abruzzen haben die Einsatzkräfte die letzten beiden Leichen aus den Trümmern eines verschütteten Hotels geborgen. Die Bergungsarbeiten wurden abgeschlossen, da nach dem Fund der beiden Leichen am späten Mittwochabend niemand mehr vermisst wurde. Insgesamt kamen 29 Menschen ums Leben, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Elf Menschen, darunter Kinder, konnten gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Viele Gäste konnten das Hotel offenbar nicht verlassen, weil die Zufahrtstraße durch Schnee blockiert war. Zudem gibt es Vorwürfe, wonach Notrufe ignoriert worden sein sollen und sich der Rettungseinsatz verzögert habe. Die Lawine hatte das Gebäude nach einer Erdbebenserie in Mittelitalien am 18. Januar unter sich begraben.