Australier feiern "Australia Day" Die Bürger Australiens feierten am Donnerstag ihren offiziellen Nationalfeiertag, den "Australia Day". Der Tag markiert die Ankunft der sogenannten "First Fleet" in Sydney am 26. Januar 1788. Mehrere Schiffe waren damals von England aufgebrochen, um Australien zu besiedeln. Premierminister Malcom Turnbull feierte in einer Ansprache die kulturelle Vielfalt des Kontinents. AUSTRALIA PRIME MINISTER, MALCOLM TURNBULL "Es ist wichtig, die Errungenschaften zu wertschätzen, die wir als Nation geschaffen haben. Wir sind die erfolgreichste multikulturelle Gesellschaft der Welt. Wir haben mit den ersten Australiern nicht nur die älteste, fortlaufende menschliche Kulturgruppe, sondern auch den kulturellen Reichtum aller Migranten, die nach Australien gekommen sind um mit uns gemeinsam hier zu leben." In Sydney hatte der "Australia Day" mit einer traditionellen Rauchzeremonie begonnen. Auch Feuerwerke sind für den Nationalfeiertag in vielen Städten geplant.