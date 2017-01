Tote bei Doppelanschlag auf Hotel in Somalia Nachdem sich ein Selbstmordattentäter vor einem Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu mit seinem Auto in die Luft gesprengt hatte, explodierte dort eine zweite Bombe. Diesmal war es ein LKW, der in die Luft flog. Bei dem Doppelanschlag auf das auch bei Politikern beliebten Hotels soll es mehr als ein Dutzend Tote gegeben haben, mehrere Menschen wurden verletzt. Darunter auch Journalisten, die nach der ersten Explosion zum Hotel geeilt waren. Am Anschlagsort war Gewehrfeuer zu hören. Die islamistische Extremistenmiliz Al-Shabaab bekannte sich zu den Angriffen auf das Hotel. Bewaffnete Kämpfer würden nun auch innerhalb des Hotels kämpfen, meldete ein Radiosender, der Al-Shabaab nahe steht. Al-Shabaab hatte Mogadischu und große Teile Somalias bis 2011 unter Kontrolle. In der Vergangenheit war die Gruppe für mehrere Bombenanschläge und bewaffnete Angriffe verantwortlich. Sie will die westlich orientierte Regierung in Somalia stürzen.